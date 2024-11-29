Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Gülhan Dağ’ın hazırladığı “Geleceğin Sesleri” projesi, Avrupa Birliği tarafından desteğe layık görüldü.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Gülhan Dağ, “Geleceğin Sesleri” adlı projesiyle Avrupa Birliği tarafından desteklenen European Solidarity Corps (ESC) 30 Programı kapsamında 8 bin 245 avro hibe desteği kazandı. Doç. Dr. Adem Yılmaz danışmanlığında yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Geleceğin Sesleri” projesi, okuma güçlüğü çeken çocukların eğitim süreçlerini desteklemeyi ve öğretmen adaylarını bu konuda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca hem yerel hem de uluslararası düzeyde eğitim kalitesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, Eğitim Fakültesi’nden 20 öğrenciye okuma güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik sesli okuma ve müzikle okuma gibi yenilikçi yöntemler öğretilecek. Bu yöntemler, pilot okullarda 7-11 yaş arasındaki 300 ilkokul öğrencisi üzerinde uygulanacak. Ayrıca, öğretmen adaylarına PISA sınavları hakkında bilgi verilerek, uluslararası eğitim standartları hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bu sayede geleceğin öğretmenleri, yerel ve küresel düzeyde eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacak.

Danışman Doç. Dr. Yılmaz ise, proje süresince öğrencilere hem akademik hem de mentörlük konularında destek sağlayarak, sahada karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olacak.

Proje, yalnızca Kastamonu bölgesinde değil, aynı zamanda deprem bölgelerinden Hatay ve Adıyaman’da da uygulanacak. Öğrenciler, bu bölgelerde gerçekleştirecekleri saha çalışmalarıyla eğitimde fırsat eşitliği ve dayanışma kültürünü pekiştirecek. Projenin başarıyla tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar raporlanarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi yetkilileriyle paylaşılacak. Ayrıca, proje materyalleri dijital ortamlarda erişime açılarak uzun vadeli bir etki oluşturulması hedefleniyor.

Gülhan Dağ, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitim Fakültesi öğrencileri olarak çocukların okuma ve anlama güçlüklerine çözüm üretmek istiyoruz. Uluslararası standartları yakalamak adına geliştirdiğimiz yöntemler hem öğretmen adayları hem de çocuklar için fark oluşturacak” dedi.