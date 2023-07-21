Ankara’da düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri’ne katılan Kastamonu Üniversitesi’nin standı üniversite adaylarından yoğun ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi, Altındağ Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri’ne katıldı. Kastamonu Üniversitesi tarafından açılan stantta adaylar bilgilendirdi.70’ten fazla devlet ve vakıf üniversitesinin katılımıyla gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım Günleri’ndeki Kastamonu Üniversitesi büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kastamonu Üniversitesi standında, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi görevlileri ve farklı fakültelerden akademisyenler, adaylar ve velilerin üniversite, bölümler ve şehir hakkında merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Öğrencilere, Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenci olmanın sağladığı imkanlar, sosyal tesisler, spor ve sanat aktiviteleri, öğrenci toplulukları, Kastamonu’nun sosyokültürel yapısı, iklimi, üniversiteye ulaşım imkanları, yurt ve konaklama seçenekleri gibi konularda detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ve mezunları da stantta bulunarak kendi deneyimlerini öğrenci adaylarına aktardı.