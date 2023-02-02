Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı, “Polikaprolakton Katkılı Nanoselülozik Aerojellerin Üretimi, Yara Örtüsü Uygulamaları için Genel Karakterizasyon ve Biyouyumluluk Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı projesi, TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı, “Polikaprolakton Katkılı Nanoselülozik Aerojellerin Üretimi, Yara Örtüsü Uygulamaları için Genel Karakterizasyon ve Biyouyumluluk Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı projesi, TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı Dr. Öğretim Üyesi Orçun Çağlar Kurtuluş’un “Polikaprolakton Katkılı Nanoselülozik Aerojellerin Üretimi, Yara Örtüsü Uygulamaları için Genel Karakterizasyon ve Biyouyumluluk Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı projesi, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Proje süresince Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Serap Gümüş danışman olarak, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pamukova Meslek Yüksekokulu Kağıtçılık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emir Erişir ve Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ali Eslem Kadak araştırmacı olarak destek verecek ve proje çerçevesinde 1 bursiyer de desteklenecek.

TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen proje ile özellikle son yıllarda ortaya çıkan farklı yaralar ve bu yara tedavilerinin yüksek maliyetleri sebebiyle daha hızlı iyileşme sağlayacak biyolojik esaslı aerojel materyallerin geliştirilmesine yönelik araştırma yapılması hedefleniyor.

Bu çerçevede doğada en bol bulunan biyopolimer olan selülozun modifikasyonu ve modifiye selülozdan elde edilen “Nanofibril Selüloz” matriksine biyouyumluluk özelliği bulunulan “Polikaprolakton” katkısı ile üretilecek aerojel materyallerin yara tedavilerinde uygulanabilirliğinin tespiti amacıyla genel karakterizasyon testleri gerçekleştirilecek.