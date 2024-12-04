Kastamonu Valisi Meftun Dallı, engelli vatandaşların erişiminde standartlara uygun olduğu tespit edilen Kastamonu Üniversitesi’nin iki binası için Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a erişilebilirlik belgelerini takdim etti.

Engelli vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen erişilebilirlik denetimleri neticesinde Kastamonu Üniversitesi rektörlük binası ile Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi Binası, "erişilebilirlik belgesi" almaya hak kazandı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı tarafından erişilebilirlik belgeleri Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a takdim edildi.

Meftun Dallı, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını önemsediklerini vurguladı. Kastamonu Üniversitesi’nin de bu standartları yerine getirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Dallı, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta daha etkin olması, kamu hizmetlerinden de kesintisiz bir şekilde faydalanabilmesi son derece önemli. Bu doğrultuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren üniversitemizin iki binası için belgelerimizi takdim ettik. Diğer tüm kamu binalarımıza örnek olmasını diliyor, erişilebilir alan sayılarımızın artması noktasında da konunun takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.