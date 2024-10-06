Kastamonu Üniversitesi, Teknofest 2024 çerçevesinde düzenlenen 9. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’24’te 5 madalya kazandı.

Kastamonu Üniversitesi, Teknofest 2024 çerçevesinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’24’te önemli bir başarıya imza attı. Kastamonu Üniversitesi fuarda 2 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Ödüller, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı M. Zeki Durak tarafından takdim edildi.

Altın madalyaya layık görülen projelerden ilki, Doç. Dr. Mehmet Akkaş ve Gülseren Sakarya tarafından geliştirilen "Anti-Skar Özellikli C ve E Vitamini Kaynaklı Meyve, Sebze Kabuğu Atıklarından Yara İyileştirici Mat" oldu. Doğal bileşenleri kullanarak yara iyileşme sürecine katkı sağlaması amacıyla geliştirilen mat dikkat çekti. Diğer altın madalyalı proje ise Buğra Çelebi ve Doç. Dr. Erol Tekin’in "Mekanik Histeri Oluşturma, Robotik Hasar Tespit ve Kategorizasyon Sistemi" oldu. Sistem, robotik teknolojiler yardımıyla hasar tespiti yapma ve kategorize etme konusunda yenilikçi çözümler sunuyor.

Bronz madalya kazanan projeler arasında, Dr. Öğr. Üyesi Erman Zurnacı’nın "Dairesel Priz Kapağı Mekanizması" adlı projesi yer aldı. Bu proje, güvenli ve pratik bir priz kapağı tasarımıyla büyük beğeni topladı. Doç. Dr. Kemal Akyol, Doç. Dr. Abdulkadir Karacı ve Muhammed Emin Çiftikçi’nin ortak projesi olan "Trafikte Duyma Engelli Kişileri Fark Etmek İçin Gömülü Sistem Tasarımı" da bronz madalyaya layık görüldü. Proje trafikte duyma engelli bireylerin güvenliğini artırmayı amaçlayan bir sistem olarak dikkat çekiyor. Son olarak, Buğra Çelebi’nin "Saldırı Yönü İşaret Sistemi" başlıklı buluşu da bronz madalya kazandı.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ödül alan akademisyen ve öğrencileri tebrik ederek bu başarıya katkı sağlayan Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde bulunan Patent Destek Ofisi ve tüm personeline teşekkür etti. Rektör Topal, fuarı düzenleyen Türk Patent ve Marka Kurumu’na ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na da desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.