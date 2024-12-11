Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde, öğretmen adaylarının tüketici bilinci ve hak arama becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde, öğretmen adaylarının tüketici bilinci ve hak arama becerilerini geliştirmek amacıyla bir eğitim programı düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilen programa, fakültenin Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümlerinin son sınıf öğrencileri katıldı.

Eğitim programı kapsamında her öğretmenlik programına yaklaşık 90 dakikalık bilgilendirme dersleri verildi. Ticaret İl Müdür Vekili Kübra Yumrudaş ve VHKİ Gürol Kayıkcıoğlu tarafından verilen derslerde, "Bilinçli Tüketici" ve "Bütçe Yönetimi" temaları ele alındı.

Eğitimde; ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler yönetmeliği, garanti belgesi yönetmeliği, servis bilgi sistemi, fiyat etiketi yönetmeliği, yenilenmiş ürünlerin satışı ve satış sonrası hizmetler gibi konular detaylı bir şekilde işlendi.

Programın sonunda İl Müdür Vekili Kübra Yumrudaş, öğrencilerin sadece tüketici olmadığını, aynı zamanda fahri müfettiş görevini üstlenebilecek bilinçte olmaları gerektiğini vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, programa destek veren eğitmenlere ve rehberlik sağlayan fakülte öğretim üyelerine teşekkür edilerek, bu tür bilinçlendirme eğitimlerinin farklı sınıf seviyelerine yönelik olarak periyodik şekilde düzenlenmesi yönünde çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.