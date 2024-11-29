Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde, turizmciler ve öğrencilere yönelik “Ev Pansiyonculuğu Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve “Ev Pansiyonculuğu Eğitim Modülü ile Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmayı Destekleme ve Dijital Avrasya Yemek Kitabı Geliştirme” adlı proje kapsamında düzenlenen “Ev Pansiyonculuğu Bilgilendirme Semineri”, Doç. Dr. Nagihan Çakmakoğlu Arıcı’nın koordinatörlüğünde yürütüldü. Seminerin açılışı, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Ilgaz Lisansüstü Salonu’nda gerçekleştirildi. Akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, ev pansiyonculuğu konusunun turizmdeki yeri ve önemi detaylı olarak ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Nagihan Çakmakoğlu Arıcı, ev pansiyonculuğunun sürdürülebilir turizm açısından taşıdığı önemi vurguladı. Arıcı, bu projenin kırsal bölgelerde turizmin canlandırılmasını hedeflediğini belirterek, ev pansiyonculuğunun yerel ekonomiye destek sağlarken, kültürel mirasın korunmasına da önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Arıcı, seminerde teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı örnekler sunularak, katılımcıların sahada daha donanımlı hale gelmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Seminerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Pınar Tokgöz, Selcan Özdemir ve Tolga Akdoğan konuşmacı olarak yer aldı. Pınar Tokgöz, ev pansiyonculuğunun yerel kalkınma açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Tokgöz, sürdürülebilir turizmin bir parçası olan ev pansiyonculuğunun doğru yönetildiğinde bölge halkına ekonomik katkı sağladığını ve kültürel değerlerin korunmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Selcan Özdemir ise, sektörel uygulamalardan örnekler sundu. Ev pansiyonculuğunda misafir memnuniyetinin önemine dikkat çeken Özdemir, küçük işletmelerin doğru hizmet anlayışıyla büyük başarılara imza atabileceğini vurguladı. Özdemir, ev sahiplerinin profesyonel yaklaşımlarla daha fazla turist çekebileceğini ve bunun bölge turizmini canlandıracağını dile getirdi.

Mevzuat konusuna değinen Akdoğan ise, yasal düzenlemelere dikkat çekti. Akdoğan, ev pansiyonculuğunun yasal çerçevede yürütülmesinin hem işletmeciler hem de misafirler açısından güvenli bir ortam sağladığını belirtti. Akdoğan, mevzuatların doğru bilinmesinin, ihtimal sorunların önlenmesinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Seminer boyunca katılımcılar; turizm işletmeciliği, hizmet ve konaklama yönetimi, misafir ilişkileri, yerel organik ürünlerin pazarlanması ve dijital pazarlama gibi konularda bilgi aldı. Programın ikinci gününde, Daday ilçesindeki Kılıç At Çiftliği’ne düzenlenecek olan saha gezisi ile teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi sağlanacak. Katılımcılar, ev pansiyonculuğu işletmeciliğini sahada gözlemleme fırsatı bulurken, yerel ürünlerin turizmde nasıl değerlendirilebileceğine dair çalışmalar yapacak.