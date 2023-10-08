Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan, Avrupa Judo Birliği Bilim Komisyonu’na seçildi.

EJU Bilimsel Komisyonu, judodaki araştırma konularının anlaşılmasını ve geliştirilmesini ilerletme rolü ile uygulanabilir araştırmaları teşvik ederek judoyla ilgili çeşitli konuların araştırılmasını ve judo biliminin gelişmesini hedefliyor. EJU, Avrupa’nın farklı ülkelerinden judo araştırmaları konusunda üst düzey özgeçmişe ve bu sporun ilerlemesine katkıda bulunmak için gerekli uzmanlığa sahip nitelikli kişileri komisyon üyesi olarak seçerek, judo biliminin gelişmesi ve mevcut problemlere uygulanabilir çözümler getirme konusunda alanında uzman bilim insanlarından faydalanmayı hedefliyor.

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceylan, birçok kriteri karşılayarak EJU Bilimsel Komisyonu üyesi olarak seçildi. 20 yıllık judo deneyimi ve uluslararası başarıları sahip olan Ceylan, alanında çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini ve hala aktif olarak antrenörlük yaparak kendi kişisel gelişimine oldukça fazla katkı sağlayan judo sporu ile gençlerin gelişimine katkı sağlamaya çalıştığını dile getirdi. Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulunun da üyesi olan Bayram Ceylan, Kastamonu Üniversitesi’ni Avrupa’da temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Doç. Dr. Ceylan’ın EJU Bilimsel Komisyonu üyesi olarak seçilmesiyle ilgili olarak, Kastamonu Üniversitesi’nin yetenekli öğretim üyeleri tarafından uluslararası arenada temsil edilmesinin gurur verici olduğunu ifade etti. Rektör Topal, Doç. Dr. Ceylan’ın uzmanlığı ve deneyimi sayesinde judo alanındaki çalışmalara değerli katkılarının devam etmesini beklediklerini belirtti.