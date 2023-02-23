KASTAMONU (İHA) – Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, depremzedelere gıda desteğinde bulunmaya devam ediyor.

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, depremzedelere gıda desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Kastamonu Slow Food öncülüğünde toplanan bağış paralarıyla alınan 500 kilo et, Cem Dilimel’in koordinasyonunda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları uygulama mutfağında doğrama, kavurma ve vakumlama işlemlerinin ardından deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlık sürecinin ardından gıda ürünleri yola çıktı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinin imkanlarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, üç günlük yoğun bir sürecin ardından tamamlandı. Katılımcıların emekleriyle hazırlanan yardım paketleri, Kahramanmaraş’ta bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.