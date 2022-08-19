Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ’aspir’ ve ’kenevir’ eğitimleri verildi.

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ’aspir’ ve ’kenevir’ eğitimleri verildi.

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından Kastamonu Teknokent ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile Taşköprü Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda ’aspir’ ve ’kenevir’ eğitimlerinin ilki gerçekleştirildi.

Eğitimlere, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Miraç Aydın, Anadolu Kenevir Endüstri A.Ş. Genel Müdürü Uğur Gazanker, Kastamonu Üniversitesi’nin akademik kadrosu, ilçe protokolü, çiftçi ve yatırımcılar katıldın.

Eğitim programının açılış konuşmasını Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Miraç Aydın yaptı. İki oturumdan oluşan eğitimin ilk oturumda Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fırat Sefaoğlu, aspir bitkisinin genel özellikleri, dünyada ve Türkiye’de aspir üretimi, yaygın aspir türleri, aspir yetiştiriciliği hakkında katılımcılara eğitim verdi.

Öğleden sonra gerçekleşen oturumda ise Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fırat Sefaoğlu, Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet İpek, Anadolu Kenevir Endüstri A.Ş. Genel Müdürü Uğur Gazanker, kenevir bitkisinin genel özellikleri, dünyada ve Türkiye’de kenevir üretimi, yaygın kenevir türleri, kenevir yetiştiriciliği, kenevirin sanayide kullanımı hakkında bilgiler aktardı.

Eğitime katılan katılımcılara Kastamonu Üniversitesi tarafından ’e-katılım’ belgesi verilecek.