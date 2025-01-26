Kastamonu Üniversitesi, Cezayir’deki Kasdi Merbah University of Ouargla idari personeline yönelik verilen eğitim başarıyla tamamlandı.

Kastamonu Üniversitesi ile Cezayir’deki Kasdi Merbah University of Ouargla (KMU) arasında imzalanan ikili iş birliği protokolü çerçevesinde, KMU idari personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Eğitimde, yükseköğretimde eğitim sistemlerinin dijitalleşmesi, laboratuvar yönetimi, kalite güvence sistemleri, yönetim sistemlerinin akreditasyonu ve hedefe dayalı yönetim gibi konular ele alındı. Eğitim programının ilk günü, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’ndan Doç. Dr. Funda Terzi ve İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ihab Said İbrahim İbrahim tarafından gerçekleştirilen "Laboratuvar Yönetimi, Bakımı ve Yapılan Bilimsel Faaliyetler" başlıklı sunumla başladı. Sunumda, laboratuvar cihazlarının kullanımı, bakımı ve analiz süreçleri gibi konular ele alındı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yücel ve İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ihab Said İbrahim İbrahim, "Hedefe Dayalı Yönetim" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, hedef odaklı yönetim sistemlerinin temel bileşenlerini ve faaliyetlerin hedeflerle ilişkisini detaylı şekilde öğrenme fırsatı buldu.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan Murat Yayla ve İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Nureddin Kattan, "Eğitim Sistemlerinin Dijitalleşmesi" konulu bir sunum yaptı. Sunumda, dijitalleşmenin tarihi, Kastamonu Üniversitesi’nde kullanılan sistemler ve dijitalleşmenin eğitim üzerindeki etkileri ele alındı.

Eğitimin son gününde Kalite Koordinatörlüğü’nden Öğretim Görevlisi Ayça Nur Aydoğan ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Nureddin Kattan’ın "Üniversitemizdeki Kalite Süreçleri" başlıklı sunumuyla tamamlandı. Sunumda, kalite süreçlerinin uygulanması ve takibi ile ilgili bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, Kastamonu Üniversitesi’nin kalite süreçlerinden etkilendiklerini ve bu alanda iş birliği yapmayı arzu ettiklerini belirtti.

Orogramın son gününde katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Sertifika törenine Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akcaoğlu ile akademik ve idari personel katıldı. Katılımcılar, zengin içerikli bu eğitim programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.