Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü akredite edildi.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) bünyesindeki Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, yüksek kalite standartlarını başarıyla karşılayarak Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından akredite edildi.

Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Lisans Programları Akreditasyon Kurulu’nun kararıyla, bölümün üç yıl süreyle akredite edilmesine karar verildi. Disiplinler arası yaklaşımı, nitelikli öğretim kadrosu, öğrenci başarısı ve mezun profili gibi kriterleri başarıyla yerine getiren bölüm, böylece eğitim kalitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde tescillenmesini sağladı.

Kastamonu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Orhan Kandemir, akreditasyon belgesinin alınmasının, öğrencilere sunulan eğitimin kalitesinin tescillenmesi ve mezunların iş dünyasında başarılı kariyerler yapabilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sürece katkı sağlayan fakülte öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine teşekkür eden Prof. Dr. Kandemir, desteklerinden dolayı Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a da şükranlarını sundu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün akreditasyon başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kastamonu Üniversitesi’nde kalite odaklı çalışmaların yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini ifade etti.

Akademik standartların sürekli iyileştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Rektör Topal, bu süreçte kendilerine verilen desteklerden ötürü yetkililere teşekkür etti.