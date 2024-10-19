Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Cumhuriyete Giden Yol: Tarihi Perspektiften Türkiye ve Kazakistan Örneği’ başlıklı konferansta, Türkiye ve Kazakistan’ın Cumhuriyetleşme süreçleri tarihi bir perspektifle ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi’nde ‘Cumhuriyete Giden Yol: Tarihi Perspektiften Türkiye ve Kazakistan Örneği’ konferansı gerçekleştirildi. Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleştirilen program, Kazakistan Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konferansta konuşan Kazakistan Mangıstav Bölgesi Meclis Başkanı Janbırbay Mataev, Türkiye ve Kazakistan’ın tarih boyunca birçok ortak paydaya sahip olduğunu belirterek, güçlü kültürel ve tarihi bağların önemine değindi. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ise iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Türkiye ve Kazakistan’ın tarihi bağlarının akademik alandaki iş birlikleriyle daha da güçleneceğini belirtti.