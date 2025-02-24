Kastamonu Üniversitesi tarafından verilen Teknofest bilgilendirme seminerleri tamamlanırken, seminerlere öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Kastamonu Üniversitesi, T3 Vakfı Kastamonu İl Temsilciliği ve Kastamonu Teknokent iş birliğiyle düzenlenen Teknofest Bilgilendirme Seminerleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Kastamonu Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. Öğrencilere Teknofest süreci hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla düzenlenen seminerler, yoğun katılımla tamamlandı.

Etkinlik kapsamında, T3 Vakfı Kastamonu İl Sorumlusu Pervin Sürgüçoğlu ve Kastamonu Üniversitesi TGB Girişim Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Berkan Güngör konuşmacı olarak yer aldı. Seminerlerde, Teknofest yarışmalarına başvuru sürecinden proje hazırlık aşamalarına kadar birçok konuda kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, öğrencilere yarışmalarda başarılı olabilmeleri için sunulan destek mekanizmaları ve mentorluk imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde, konuşmacılar sunumlarının ardından soru-cevap oturumları düzenleyerek katılımcıların merak ettiği konulara açıklık getirdi. Yarışma kategorileri, başvuru süreçleri ve proje fikirlerinin geliştirilmesi gibi konular üzerinde durularak, öğrencilere yol gösterici bilgiler sunuldu.