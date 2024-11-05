Kastamonu Üniversitesi’nde genç araştırmacılara yönelik tekno-girişimcilik eğitimlerinin dördüncüsü düzenlendi.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği çerçevesinde desteklenen ve proje yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin’in yaptığı “Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi” programının dördüncüsü, Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Ar-Ge kültürünün tekno-girişimcilik özelinde geliştirilmesinin, dünyada ve özellikle de Türkiye’de milli teknoloji hamlesi ışığında teknolojik girişimciliğin nasıl bir gelişim gösterdiğinin anlaşılmasının, dijital dönüşüm konusunun öneminin farkına varılmasının ve eğitimlere katılan kursiyerlerin orta vadede bireysel ya da Teknokent’ler vasıtasıyla girişimci faaliyette bulunmasının teşvik edilmesine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Etkinliğe Türkiye’deki farklı üniversitelerde lisans öğrenimi gören 20 kursiyer katıldı. Ayrıca başta Kastamonu Üniversitesi olmak üzere Ankara Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi’nden eğiticilerin yanı sıra; KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol; Batı Karadeniz Bölgesi’nin en büyük yapı marketinin sahibi Hasan Bülent Eynihan ve Black & White Software Desing firma sahibi Muhammed Serdar Akmanoğlu etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı.

Alanlarında seçkin akademisyenler ile buluşma fırsatını yakalayan farklı disiplinlerden genç girişimci adaylarına öncelikle; girişimciliğin temelleri, girişimci psikolojisi, Teknokent yapılanması, iş fikri geliştirme, temel pazarlama, pazar araştırması, dijital pazarlama, fikri sınai mülkiyet hakları, finansal okuryazarlık, finansal destek mekanizmaları ve dijital dönüşüm teknolojileri konularında teorik eğitimler verildi. Ardından uygulamalı iş modeli kanvası hazırlama çalışmaları gerçekleştirildi. Hazırlanan iş modeli kanvasları çerçevesinde kursiyerler iş fikirlerini jüri önünde sundu. Etkinliğin son gününde yapılan iş fikri sunumları ile program başarılı bir şekilde sona erdi.

Katılımcılar girişimcilik ekosistemi içerisine girmek adına fırsat sunan böyle bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu oldukları ifade ederken, bu imkânı kendilerine sunan Kastamonu Üniversitesi’ne ve emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Etkinliğin beşincinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Kadın Girişimciliği” teması ile yapılması da planlandı.