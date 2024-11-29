Kastamonu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Sinan Kacır’ın konuşmacı olarak katıldığı "Tasarım Dünyasına Hoş Geldin" konulu söyleşi ölğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) bünyesindeki Güzel Sanatlar Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "Tasarım Dünyasına Hoş Geldin" konulu söyleşi, yoğun katılımla gerçekleşti. Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Sinan Kacır konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide Sinan Kacır, grafik tasarımın baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası süreçleri ile çalışma alanları ve ihtimal proje konuları hakkında sunum yaptı.

Öğrenciler, Kacır’ın anlattığı bu süreçlere büyük ilgi gösterdi. Ayrıca, sunumun sonunda Kacır, Kastamonu’nun yöresel ürünleri, kent imajı ve endüstriyel tasarım alanındaki örnek çalışmalarla ilgili görseller eşliğinde detaylı bilgiler sundu. Etkinlik sonunda GSTF Dekanı Prof. Erol Yıldır, katkılarından dolayı Sinan Kacır’a teşekkür belgesi takdim etti. Güzel Sanatlar Öğrenci Topluluğu Başkanı Aleyna Atalar ise Kacır’a çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.