Kastamonu Üniversitesi tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerdeki kazanımlarını kayıt altına almak amacıyla sosyal transkript uygulaması başlatıldı.

Kastamonu Üniversitesi, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerdeki kazanımlarını da kayıt altına almak amacıyla sosyal transkript uygulamasını hayata geçirdi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan sistemde, öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca gerçekleştirdiği bilimsel, sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetlerini belgeleyerek kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak.

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Transkript Yönergesi çerçevesinde, oluşturulan sistem, öğrencilerin toplumsal duyarlılık kazanmasını, iletişim, ekip çalışması, analitik düşünme ve liderlik gibi becerilerini geliştirmesini hedefliyor. Aynı zamanda yerli ve milli değer yargıları ile evrensel ve insani değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan uygulama, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini sistemli bir şekilde kayıt altına alacak.

Sosyal transkript uygulaması çerçevesinde öğrencilerin katıldığı etkinlikler çeşitli kategorilere ayrılarak değerlendirilecek. Bunlar arasında sosyal girişim, bilimsel etkinlikler, kültürel faaliyetler, gönüllülük çalışmaları, sportif etkinlikler, proje ve ödüller gibi alanlar bulunuyor. Öğrenciler, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde veya kamu kurumları ile iş birliği içinde gerçekleştirilen etkinliklerdeki kazanımlarını belgelendirerek bu sisteme dahil olabilecek.

Öğrenciler, katıldıkları faaliyetleri Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden yükleyerek sosyal transkriptlerine ekleyebilecek. Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde öğrencilerin sertifika, katılım belgesi, teşekkür belgesi, ödül gibi dokümanları sisteme yüklemesi gerekecek. Akademik danışmanlar tarafından incelenip onaylanan belgeler, öğrencinin transkriptine işlenecek ve mezuniyet sonrası özgeçmişinde referans olarak kullanılabilecek.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, sosyal ve kültürel gelişimlerinin de önemsendiğini vurguladı. Rektör Topal, Sosyal Transkript Uygulaması’nın, öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kazandıkları sosyal becerileri belgeleyerek mezuniyet sonrası kariyerlerine önemli bir katkı sunacağını belirterek, böylece öğrencilerin hem yurt içinde hem de yurt dışında iş başvurularında kendilerini daha güçlü bir şekilde ifade edebileceklerini ifade etti.