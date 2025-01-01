Kastamonu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen doğa ve spor etkinliğinde tütün mamullerinin zararlarına karşı bilgilendirilen öğrenciler, doğa yürüyüşü yaparak farkındalık oluşturdu.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ve farklı fakültelerden 32 öğrencinin katıldığı "Şehir ve Doğa Bilinci" etkinliği, Kastamonu Kastilya Kırsal Turizm Tesisinde gerçekleştirildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Mustafa Eğilmez’in koordinasyonunda, "Şehir Kültürü" dersi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, Doğa-Spor ve Sigarasız Hayat Öğrenci Kulübünün katkılarıyla gerçekleştirildi., Öğrencilerde şehir ve kültür bilincinin yanı sıra, doğa ve çevre farkındalığını artırmanın hedeflendiği etkinlikte, tütün ürünlerini kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapıldı. Öğrenciler, etkinlik sırasında hem akademisyenlerle hem de birbirleriyle keyifli vakit geçirerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Katılımcılar, etkinliğin kendileri için oldukça verimli geçtiğini ve sosyal bağlarını güçlendirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin her ay düzenlenmesi yönünde taleplerini dile getirdiler. Etkinlik, doğa ve şehir bilincine yönelik farkındalığı artırma hedefine ulaşarak sona erdi.