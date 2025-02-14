Kastamonu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen senato toplantısında, bahar yarıyılı öncesinde akademik ve idari süreçler ele alındı. Toplantıda, 2024 yılı akademik performans verileri ve gelecek dönem stratejileri değerlendirildi.

Kastamonu Üniversitesi senatosu, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başkanlığında, Senato Salonu’nda toplandı. Rektör Prof. Dr. Topal, toplantının açılış konuşmasında, 2025 yılı hedeflerine ve önceliklerine değinerek, yeni akademik dönemin üniversite camiası için başarılı geçmesini temenni etti. Akademik ve idari süreçlerin iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara vurgu yapan Topal, üniversitenin ulusal ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye yönelik atılacak adımları değerlendirdi. Toplantıda, 2024 yılı akademik performans verileri ve üniversitenin gelecek dönem stratejileri de masaya yatırıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük tarafından sunulan "UNİS 2024 Yılı Akademik Performans Raporu" ve "Kastamonu Üniversitesi 2024 Yılı Hedef Faaliyet Göstergeleri Yıllık Analiz Raporu" kapsamında, bilimsel yayınlar, projeler, akademik teşvikler ve başarı oranları ele alındı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Demirbaş ve senato üyelerinin katıldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.