Kastamonu Üniversitesi’nde TÜBİTAK-1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında proje yazma eğitimi verildi.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KÜ-TTO) Proje Destek Ofisi (PRODO) tarafından düzenlenen etkinlik takvimi kapsamında, TÜBİTAK-1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı’na yönelik proje yazma eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Tosya Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karamanoğlu tarafından verildi.

Kastamonu Teknokent Ilgaz Konferans Salonu’nda yapılan eğitimde, TÜBİTAK-1005 programının genel yapısı ve başvuru süreçleri detaylıca ele alındı. Eğitim kapsamında, başvuru dosyasındaki tüm başlıklar üzerinde durularak dikkat edilmesi gereken hususlar incelendi. Ayrıca, proje başvurusunun nasıl hazırlanacağı uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi.

Daha önce TÜBİTAK-1005 çağrısı kapsamında destek almış bir projeye sahip olan Karamanoğlu, kendi deneyimlerini de katılımcılarla paylaşarak süreçle ilgili önemli bilgiler sundu. Eğitim, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla tamamlandı.