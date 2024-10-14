Kastamonu Üniversitesi tarafından “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” etkinlikleri başladı.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, 14-18 Ekim 2024 tarihleri arasında “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” kapsamında, Merkez Yemekhane önündeki alanda açtıkları tanıtım stantlarında faaliyetlerini tanıtarak, yeni üyelerin kayıtlarını gerçekleştiriyor. Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’ne büyük ilgi gösteriyor. Kastamonu Üniversitesi’nde havacılıktan girişimciliğe, tiyatrodan fotoğrafçılığa kadar pek çok ilgi alanına hitap eden toplam 100 topluluk faaliyet gösteriyor.

14-18 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri” çerçevesinde, Merkez Yemekhane önünde açtıkları tanıtım stantlarında farklı ilgi alanlarına hitap eden öğrenci toplulukları, düzenledikleri programlar, aktiviteler ve sürdürülebilir projeleri ile yeni dönemde planladıkları faaliyetlerini öğrencilere aktararak yeni üye kayıtları alacak.