Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü’nün yeni derslikleri törenle açıldı. Törende açılan ‘Dış Paydaş Buluşmaları’ sergisi ise katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü’nün yeni derslikleri törenle açıldı. Törende açılan ‘Dış Paydaş Buluşmaları’ sergisi ise katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Müzikoloji Bölümü’nün dersliklerinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Tören çerçevesinde Sinop Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerinin eserlerinin sergilendiği ‘Dış Paydaş Buluşmaları’ sergisi de açıldı. Açılış törenine Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nuri Kavak, akademisyenler, öğrenciler ve Sinop Üniversitesi’nden gelen akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Açılış öncesi Dekan Yardımcısı Müzikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elçin Ergin Talaka şefliğinde öğrenciler tarafından küçük bir dinleti gerçekleştirildi..

Açılış töreninde konuşan Dekan Yıldır, öğrencilere en iyi eğitimi vermek amacıyla Müzikoloji Bölümü dersliklerinin hizmete açıldığını ifade etti. Ayrıca Prof. Yıldır, ’Dış Paydaş Buluşması’ sergisine katılmak için Sinop Üniversitesi’nden gelen öğrencilere vermiş olduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nun ilk etkinliği de Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri hünerlerini gösterdiği ’Dış Paydaş Buluşması’ sergisi oldu. Serginin açılması ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu da ilk defa sanatseverlerle buluştu.

Akademisyenlerin, öğrencilerin ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, birbirinden güzel eserler sanatseverlerin ilgisine sunuldu.