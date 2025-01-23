Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan "Kastamonu Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi" başlıklı proje, TÜBİTAK’tan 30 milyon TL destek alacak.

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesine destek vermek ve ulusal teknolojik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirecek. TÜBİTAK 4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Çağrısı kapsamında hazırlanan "Kastamonu Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi" başlıklı proje, 30 milyon TL destek alarak gerçekleştirilmek üzere onaylandı.

Modern altyapısı ve zengin ekipman imkanlarıyla tasarlanan atölye, öğrencilerin teknoloji, mühendislik ve bilim alanlarında projeler geliştirebileceği bir platform sunacak. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra bölgedeki gençlere de açık olacak olan bu merkez, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine ve teknolojik becerilerin geliştirilmesine imkan tanıyacak.

Bilim ve teknoloji yarışmalarına katılacak takımların ihtiyaç duyduğu tüm donanım ve malzemeleri bir araya getiren Milli Teknoloji Atölyeleri, öğrencilerin birlikte çalışarak yenilikçi projeler geliştirebileceği şekilde tasarlandı. Üniversiteler ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde hayata geçirilmesi planlanan bu alanlar, gençlerin girişimcilik ve inovasyon becerilerini geliştirmeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversitenin bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük etme misyonuna dikkat çekti.

Milli Teknoloji Atölyesi’nin, gençlere hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunacağını söyleyen Rektör Topal, Türkiye’nin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Rektör Topal, atölyenin yalnızca öğrencilere değil, bölgedeki gençlere de açık olacağını ifade ederek, bu merkezin Kastamonu ve çevresinde teknoloji ve yenilikçilik kültürünü geliştireceğini vurguladı.

Ayrıca, atölyenin gençlerin bilimsel düşünme becerilerini güçlendireceğine dikkat çeken Rektör Topal, takım çalışmasını teşvik edeceğini ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayacağını dile getirdi.

Rektör Topal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a da projeye verdikleri destekler için teşekkür etti.

Atölyenin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor.