Kastamonu Üniversitesi’nde “Meşrutiyet Dönemi Basını ve Türk Dünyası” konulu konferans gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Meşrutiyet Dönemi Basını ve Türk Dünyası” konulu konferans, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Cemil Meriç Salonu’nda Doç. Dr. Sevda Özkaya Sofu’nun sunumuyla gerçekleştirildi.

Konferansa akademik personel ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri katıldı. Konferansta Meşrutiyet Dönemi Basını hakkında bilgi verildikten sonra, basında Türk Dünyasına ilişkin çıkan haberler değerlendirildi.

Açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ercan Çelebi, merkezin kuruluş amacı ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Çelebi, öğrencileri merkezin çalışmalarına katılmaya davet ederek, Türk Dünyası’na yönelik akademik ve kültürel faaliyetlerin önemine işaret etti.

Doç. Dr. Sevda Özkaya Sofu ise, konuşmasında, II. Meşrutiyet’in ilanıyla özgürlük ortamının oluştuğunu ve bu dönemde gazete ve dergi sayılarında belirgin bir artış yaşandığını ifade etti.

Sofu, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarının dönemin basınını etkilediğini ve şekillendirdiğini belirtti.

Ayrıca Sofu, Meşrutiyet basınının Türk Dünyası’na bakışını, dönemin sorunlarının basında nasıl yer bulduğunu somut örneklerle açıkladı.

Konferans, teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi.