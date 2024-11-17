Kastamonu Üniversitesi’nde Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi ve Destek Programları Bilgilendirme Semineri’nin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KÜ-TTO) tarafından KOSGEB, TKDK ve Kastamonu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMO) iş birliğiyle düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi ve Destek Programları Bilgilendirme Semineri’nin üçüncüsü, Kastamonu Teknokent Ilgaz Konferans Salonu’nda yapıldı.

Her ayın ikinci perşembesi düzenlenen etkinlikte, KÜ-TTO’dan Öğretim Görevlisi Mehmet Fırat Olgun, katılımcılara Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimi verdi. Eğitimde, proje yazımında dikkat edilmesi gereken temel unsurlar ve başarılı bir proje hazırlamanın püf noktaları ele alındı.

Programın ikinci bölümünde, KOSGEB Kastamonu İl Müdürlüğünden Uzman Serhat Tümoğlu, KOSGEB destek programları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Tümoğlu, KOSGEB’in iş geliştirme ve girişimcilik alanında sunduğu fırsatlar üzerinde durdu.

Son olarak TKDK Kastamonu İl Koordinatörlüğünden Uzman Derya Yavuz Salcı, katılımcılara TKDK tarafından sağlanan hibe ve destek programları hakkında bilgi verdi. Salcı, kırsal kalkınmaya yönelik projelerde sağlanan desteklerin kapsamı ve başvuru süreçlerini anlattı.

Etkinlik, soru-cevap bölümünde katılımcıların uzmanlara projeleriyle ilgili sorularını yöneltmesiyle sona erdi. Eğitim, proje geliştirme süreçlerine katkı sağlamak isteyen katılımcılardan tarafından ilgi gördü.