Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Kastamonu Söyleşileri"nin ilki başladı.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından geleneksel hale getirilmesi planlanan "Kastamonu söyleşileri" etkinliklerinin ilki gerçekleştirildi. Fakülte akademisyenlerinin Kastamonu ile ilgili çalışmalarını öğrenciler ve ilgili paydaşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı amaçlayan etkinlik kapsamında, "Kastamonu’da Kırsal Kalkınma ve TKDK" konulu bir panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Dilek’in yaptığı panelde, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Orhan Kandemir ile Kastamonu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu sunum gerçekleştirdi. Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, üniversitenin farklı birimlerinden öğretim üyeleri ve çalışanlar da katılım sağladı.

Panelde konuşan Prof. Dr. Orhan Kandemir, Kastamonu’nun kırsal kalkınma potansiyeline dikkat çekerek, ilin tarım sektöründeki mevcut durumu ve geleceğe yönelik fırsatlarını değerlendirdi.

Tarım sektörünün ilin gayrisafi yurt içi hasılasında önemli bir yer tuttuğunu belirten Kandemir, kırdan kente göçün tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.

Kastamonu’nun küçükbaş hayvancılık ve simental ırkı sığır yetiştiriciliği açısından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Kandemir, hayvan pazarının bölgedeki önemine değindi.

Kandemir, kırsal kalkınmanın sürdürülebilir olması için kooperatifleşmenin teşvik edilmesi, çiftçilerin üretim ve pazarlama süreçlerinde desteklenmesi ve tarım sigortalarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ise TKDK’nın destek programlarını ve görevlerini detaylı bir şekilde anlattı. Gençler ve kadın girişimciler için hibe oranlarının artırıldığını vurgulayan Kuyulu, yatırım yapmak isteyenlerin proje çağrılarını yakından takip etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Panelin kapanışında konuşan Prof. Dr. Serkan Dilek, öğrencilerin mezuniyet sonrası TKDK hibelerinden faydalanarak kendi işlerini kurabileceklerini belirterek, Kastamonu’nun kırsal kalkınma potansiyelinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlik, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu’ya teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.