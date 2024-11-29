Kastamonu Üniversitesi’nde TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle kadın ve genç girişimcilere yönelik seminer gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi ile TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) arasında imzalanan protokol çerçevesinde kurulan “Sosyal Kalkınma Kadın ve Genç Girişimciler Topluluğu” tarafından “İş ve Hayata Yürekten Adanma” adlı program düzenlendi.

Topluluğun çalışmaları kapsamında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Kastamonu Üniversitesi’ne davet edilerek öğrencilerle buluştu.

Seminer öncesinde Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Kandemir ve TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Halime Nilgül Şener açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Konuşmalarında girişimciliğin önemine değinen Kandemir ve Şener, gençlerin ve kadınların sosyal kalkınmadaki rollerine vurgu yaptılar.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Erhan Eroğlu, “İş ve Hayatta Yürekten Adanma” konulu semineri ile öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Seminer boyunca Eroğlu, iş hayatında başarı için adanmışlık ve tutkunun önemini vurguladı.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Erhan Eroğlu’na katkılarından dolayı teşekkür edilerek, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Kandemir ve TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Halime Nilgül Şener tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.