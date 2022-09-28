Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2022-2023 akademik yılın ilk dersini Prof. Dr. Mustafa Fayda verdi.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2022-2023 akademik yılın ilk dersini Prof. Dr. Mustafa Fayda verdi.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 2022-2023 akademik yılı için resmi açılış töreni ve ilk ders programı Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yeni akademik yılın ilk dersini ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fayda verdi.

Programa Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Yılmaz, akademisyenler, idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış programı İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Kur’an- Kerim tilaveti ile başladı. Açılış töreninde konuşan Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Nadir Özdemir, Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın ilahiyat alanında duayen hocalardan biri olduğunu ve açılış dersini vermek üzere Kastamonu’da ağırladıklarını belirtti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür ise açılış dersini vermek üzere Kastamonu’ya gelen Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın “siyer ve megazi” alanındaki çalışmaların en seçkin isimlerinden biri olduğunu belirtti. Yurdagür, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski dekanlarından İslam Tarihi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın yılların birikimi ve engin deneyimlerini paylaşmak üzere Kastamonu Üniversitesine geldiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ‘Hz. Peygamber’in Müslümanların Hayatındaki Yeri’ başlıklı açılış dersini vermek üzere kürsüye gelen Prof. Dr. Mustafa Fayda, “Resullah’ın şahsına ‘büyük’ kelimesi kafi gelmez. Efendimizin hayatı her yönüyle, Kur’an’ın esasıdır. Amelleri de hayattaki esasıdır” dedi.

Kur’an-ı Kerim’in niyet ve amellere göre yaşama hususunda bir rehber olduğunu belirten Fayda, “Cenab-ı Hakk’ın, Peygamber Efendimizin ahlak ve şahsiyetinin önemli noktalarına medh ü senada bulunduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimizin sevgisi için bizden önce hocalarımızın yazdıklarını okuyoruz. Onlar da Peygamber Efendimizi canımızdan çok sevmemiz gerektiğini söylerler” ifadelerini kullandı.

Hz. Peygamber’in "tezkiye" görevine de dikkat çeken Prof. Dr. Fayda, bunun "insanların hak dini yaşamaya uygun bir kıvama, olgunluğa ulaştırılması" anlamına geldiğini vurguladı.

Kur’an-ı Kerim’in her okunuşunda farklı bir noktaya dikkat çektiğini söyleyen Fayda, “İslam dini kadar dünyada başka din mensupları ile bir arada yaşayabilen ve müsamaha gösteren bir din yoktur. Bunu Osmanlıda ‘da çok açık bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda da bizim dinimiz çok özel bir önem ve konuma sahiptir” dedi.

Dersin sonunda İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür tarafından açılış dersini veren Prof. Dr. Mustafa Fayda’ya teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.