Kastamonu Üniversitesi’nde “İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” projesi çerçevesinde “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ekseninde İklim Krizi Paneli” düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı kapsamında desteklenen “İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” projesi kapsamında Kastamonu Teknokent Ilgaz Konferans Salonu’nda düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ekseninde İklim Krizi Paneli” geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İklim değişikliğinin bölgesel ve küresel etkilerinin tartışıldığı bu önemli etkinlikte, akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri ve katılımcılar bir araya geldi. Panelin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Üniversitesi’nin iklim değişikliği konusundaki projelerine yönelik çalışmalarını anlattı. Küçük, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğe yönelik iş birliklerinin hayati olduğunu ifade etti.

Proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Berkan Güngör ise iklim krizinin toplumsal ve ekonomik yansımalarına değindi. Güngör, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin iklim kriziyle mücadelede kritik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, farkındalık artırıcı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ömer Küçük’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, uzmanlar çeşitli açılardan iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularını ele aldı.

Prof. Dr. Tolga Ulusoy, doğal kaynakların sürdürülebilir tüketimi, nüfus artış projeksiyonları, sürdürülebilir yatırım araçları hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Miraç Aydın, su kaynaklarının korunmasına yönelik yenilikçi uygulamalara değindi ve su kaynaklarının sürdürülebilir olarak nasıl korunabileceği üzerine önemli veriler sundu. Doç. Dr. Eray Aktepe ise sürdürülebilir şehirler ve toplumlar konusunda bilgiler paylaştı; iklim değişikliğine karşı dayanıklı şehirler inşa etmenin ve toplumların bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Çağdaş Derdiyok, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Derdiyok, hava kirliliği ve iklim krizi kaynaklı diğer sağlık risklerini ele alarak, bu konularda alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Dr. Suat Tüfekçi ise, iklim değişikliğinin doğal afetlere ve afet yönetimine etkilerini değerlendirdi. Tüfekçi, aşırı hava olayları ve doğal afetlerin artışına dikkat çekerek, afet yönetiminde dayanıklılığı artırmanın gerekliliğini ifade etti.

Panelin ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar, iklim değişikliğinin bölgedeki etkileri ve bireysel olarak alınabilecek önlemler hakkında sorular yöneltti. Özellikle yerel yönetimlerin ve bireylerin bu mücadeledeki rollerine dair verimli tartışmalar yapıldı.

Öte yandan, panelde ele alınan konuların bir rapor haline getirileceği belirtildi.