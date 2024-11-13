Kastamonu Üniversitesi’nin yürütücülüğünde Erasmus+ “İklim Vizyonu: Geleceğe Yönelik Politikalar” projesinin paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi yürütücülüğünde Erasmus+ Gençlik Katılımı Faaliyeti (KA154-YOU) kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan “İklim Vizyonu: Geleceğe Yönelik Politikalar” projesinin paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, proje paydaşlarından Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden İl Müdürü Dr. Suat Tüfekci, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Parlak ve Eğitim Şube Müdür Vekili İlknur Kızıldağ, Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Alperen Kaymakcı ve Teknokent Akademi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Zuhal Arife Küçük, Cide Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Atakan Akman ile Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Öğretim Görevlisi Berkan Güngör ve Öğretimi Görevlisi Mehmet Fırat Olgun katıldı.

Proje Yürütücüsü Öğretim Görevlisi Berkan Güngör’ün gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda, projenin eğitim ve çalıştay programının belirlenmesi ve çalıştay programının içeriğinin oluşturulması görüşülürken; paydaşlar arası görev dağılımları yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, projenin önemine ve iklim krizinin önemine dikkat çekerek, toplantı gündem maddelerini okudu ve konuları tartışmaya açarak toplantıya başkanlık yaptı.

Kastamonu AFAD İl Müdürü Dr. Suat Tüfekci de, benzer şekilde projenin önemi ve iklim krizi hakkındaki düşüncelerini paylaştıktan sonra Kastamonu AFAD’ın proje kapsamında ve proje sonrasında konu ile ilgili gerçekleştireceği faaliyet ve desteklerden bahsetti.

Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Alperen Kaymakcı ve Cide Yerel Eylem Grubu Dernek Müdürü Atakan Akman da, proje kapsamında kuruluşlarının sağlayacakları desteklere dair bilgiler verdi.

Toplantı proje ortakları tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile sonlandırıldı.