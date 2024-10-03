Kastamonu Üniversitesi tarafından genç girişimcilere yönelik ’tekno-girişimcilik’ eğitimi düzenlendi.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği çerçevesine desteklenen ve proje yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin’in yaptığı “Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi” başlıklı programın üçüncüsü, Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ar-Ge kültürünün tekno-girişimcilik alanında geliştirilmesi, Türkiye’deki milli teknoloji hamlesi ışığında teknolojik girişimciliğin gelişiminin anlaşılması, dijital dönüşümün önemine dikkat çekilmesi ve kursiyerlerin bireysel ya da Teknokent’ler aracılığıyla girişimci faaliyetlerde bulunmasının teşvik edilmesinin amaçlandığı programa, 12 farklı üniversiteden toplam 20 genç araştırmacı katıldı.

Katılımcı üniversiteler arasında Kastamonu Üniversitesi’nin yanı sıra, Sinop Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de yer aldı.

Etkinlikte, Kastamonu Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde öğrenim gören 5 lisans öğrencisi yardımcı personel olarak görev alırken, Kastamonu Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden gelen 18 akademisyen eğitmen olarak katkı sundu.

Farklı disiplinlerden genç girişimci adaylarına yönelik verilen eğitimlerde girişimciliğin temelleri, girişimci psikolojisi, Teknokent yapılanması, iş fikri geliştirme, temel pazarlama, pazar araştırması, dijital pazarlama, fikri ve sınai mülkiyet hakları, finansal okuryazarlık, finansal destek mekanizmaları ve dijital dönüşüm teknolojileri konularına odaklanıldı. Teorik eğitimlerin ardından uygulamalı iş modeli kanvası hazırlama çalışmaları yapıldı ve kursiyerler geliştirdikleri iş fikirlerini jüri karşısında sundu. Programın son gününde gerçekleştirilen iş fikri sunumları ile etkinlik başarılı bir şekilde sona erdi.

Katılımcılar, böyle bir etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Ayrıca, geliştirdikleri iş fikirlerine yönelik marka ve patent tescil süreçleri ile TÜBİTAK 1812-Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı’na başvuru yapma yolunda büyük bir adım attıklarını vurgulayan katılımcılar, programın sürdürülebilirliğinin önemini de belirtti.