Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde fakülteye yeni kaydolan öğrencilere oryantasyon eğitimi düzenledi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik, Radyo Televizyon, Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü birinci sınıf öğrencilerine İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin tarafından oryantasyon eğitimi verildi. İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen oryantasyon eğitiminde İletişim Fakültesi Dekanı Pof. Dr. Muharrem Çetin, birinci sınıf öğrencilerine başarı dolu üniversite hayatı geçirmelerini temenni etti. Fakültenin sunduğu geniş imkanlara ve etkinliklere değinen Dekan Prof. Dr. Çetin, zamanı iyi planlanmanın, dersleri takip etmenin ve derslere aktif katılımın başarıyı arttırdığını vurguladı.

Öğrencilere mezun olduktan sonra iş bulmalarını kolaylaştıracak tavsiyelerde bulunan Çetin, “Çok kitap okuyacaksınız ve yabancı dilinizi geliştireceksiniz. Dil öğrenimi için kursa gitmenize gerek yok, teknolojik imkanlar sayesinde internet üzerinden birçok kaynağa erişebilirsiniz. Yeter ki günde iki saat ayırarak sabırla devam edin” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çetin, İletişim Fakültesi öğrencilerinin teorik bilginin yanında uygulama pratikleri edinmesi gerektiğini, fakültede yer alan uygulama birimleri Kastamonu Kampüs TV, Kampüs Radyo, Gazete Kampüs, Reklam Atölyesi ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin önemine değindi. Prof. Dr. Çetin, öğretim elemanları tarafından verilen teknik eğitimler ile öğrencilerin kariyerlerinde başarılı olacaklarını belirtti.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün akredite olmuş bir bölüm olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çetin, Gazetecilik Bölümü’nün de akredite olmak için gerekli başvuruları yapıldığını kaydetti. Kastamonu Üniversitesi’nin gelişmiş imkanlarından bahseden Çetin, öğrencilerin başta kütüphane ve sosyal tesisler olmak üzere bu fırsatlardan yararlanması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak için fakülte yönetiminin ve akademik kadrosunun kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çetin, bu durumlarda öğrencilerin izlemesi gereken yolları anlattı.

Prof. Dr. Çetin, sınavların büyük bir titizlikle yapıldığını aktararak, kopyaya asla müsamaha göstermediklerinin altını çizdi. Oryantasyon eğitimleri öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.