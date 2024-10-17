Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "ErasmusDays" etkinlikleri renkli anlara sahne oldu.

Kastamonu Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ErasmusDays etkinlikleri, Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu’nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Etkinlikler, Erasmus+ Programı’nın tanınırlığını artırmak ve katılımı teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Süleyman Çite, Erasmus+ Programı’nın sunduğu öğrenci ve personel hareketliliği fırsatlarını detaylı bir şekilde anlattı. Çite, programın uluslararası tecrübe ve akademik gelişim açısından sunduğu avantajların altını çizdi. Çite’nin ardından Veteriner Fakültesi’nden öğrencileri Ayça Çolak ve Şerife Nur Özcan, Erasmus programı kapsamında yaşadıkları öğrenim hareketliliği deneyimlerini paylaşarak öğrencilere süreç hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Merkezi Yemekhane önünde kurulan stant alanında öğrenciler, Erasmus projeleri hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldu. Stantları ziyaret eden öğrenciler, koordinatörlük tarafından sunulan ikramlardan da faydalandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Mehmet Atalan da stantları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Topal, Erasmus programının öğrencilerin hem akademik hem de sosyal açıdan gelişmelerine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, üniversite yönetimi olarak öğrencilerin uluslararası projelere katılımlarını desteklediklerini kaydetti.

ErasmusDays etkinlikleri, akşam saatlerinde üniversitenin etkinlik alanında düzenlenen Sertan Özer ve DJ Nail konseriyle son buldu. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konser, etkinliğin coşkulu bir şekilde tamamlanmasını sağladı.