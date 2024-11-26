Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı’na akademik personel ile kurum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu Üniversitesi ile Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Kastamonu Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. M. Öztürk Akcaoğlu, Türkiye Ulusal Ajansı Uzman Yardımcıları Ünal Görkem Akman ve Damla Erdem ile Türkiye Ulusal Ajansı Uzmanı Dr. Handan Boyar, Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Süleyman Çite ve akademik personel ile kurum temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. M. Öztürk Akcaoğlu, üniversitenin proje odaklı çalışmaları ve devam eden Erasmus+ hareketlilik projeleri hakkında bilgi verdi. Üniversitemizin Erasmus+ projeleri ile uluslararası iş birliklerini artırmayı ve uluslararası alanda tanınırlığını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Akcaoğlu, proje odaklı çalışmaların akademik ve kültürel etkileşimi geliştirdiğine dikkat çekti.

Türkiye Ulusal Ajansı Uzman Yardımcısı Ünal Görkem Akman, Erasmus+ programının genel yapısı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Akman, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı’nın temel özelliklerini açıklayarak, program ülkeleri ve projelerin sunduğu imkâalardan bahsetti. Türkiye Ulusal Ajansı Uzman Yardımcısı Damla Erdem, Erasmus+ yükseköğretim ve mesleki eğitimde iş birliği ortaklıklarına dair bir sunum yaptı. Erdem, öğrenci ve personel hareketliliği projelerinin yanı sıra, yükseköğrenim ve mesleki eğitim alanlarındaki fırsatlara değindi. Ayrıca kurumsal destek kalemleri ve KA1 ile KA2 faaliyet hedeflerini detaylı bir şekilde anlattı.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda ise Türkiye Ulusal Ajansı Uzmanı Dr. Handan Boyar, Erasmus+ Merkezi Projeler kapsamında yükseköğretim için Jean Monnet Programı, Erasmus Mundus ve Kapasite Geliştirme Projeleri üzerine bir sunum yaptı. Boyar, bu projelerin yükseköğretim ve mesleki eğitimdeki etkileri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Kastamonu Üniversitesi akademik personelinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Erasmus+ programına ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı ve katılımcıların soruları yanıtlanarak bilgi alışverişi sağlandı.