Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen Erasmus+ International Staff Week etkinliğine katılan 17 kurumdan 26 katılımcıya sertifikaları verildi.

Kastamonu Üniversitesi tarafından 14-18 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenen Erasmus+ International Staff Week etkinliği, uluslararası akademik iş birliği ve değişim programlarına yönelik adımların atıldığı bir platform olmayı sürdürüyor. Etkinlik çerçevesinde Gürcistan, Tacikistan, Filipinler, Malezya, Cezayir, Ürdün, Ukrayna, Çin, Endonezya, Özbekistan ve Gana gibi 17 farklı kurumdan gelen 26 katılımcı, Kastamonu Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’dan sertifikalarını aldı.

Bu tür etkinliklerin üniversiteler arasındaki bilimsel ve kültürel bağları güçlendirdiğini vurgulayan Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesinin uluslararası iş birliğine verdiği önemin altını çizdi. Bu anlamda, akademik değişim ve ortak projeler aracılığıyla kurumlar arası iş birliklerinin devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.