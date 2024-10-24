Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yıkılan Eğitim Fakültesi binasının bulunduğu alanının Eğitim ve Kültür Kampüsü olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Kastamonu Üniversitesi tarafından uzun yıllar Eğitim Fakültesi olarak kullanılan binaların deprem güvenliği açısından riskli olduğunu ortaya koyan olumsuz raporlara konu olmasının ardından başlatılan çalışma kapsamında önemli adımlar atıldı. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, artık uygulama aşamasına gelen çalışmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kastamonu Üniversitesi tarafından alınan Yapı Güvenliği Tahkiki Değerlendirme Raporu’nun olumsuz çıktığını ve bu binaların depreme dayanıklı olmadığının tespit edildiğini söyleyen Rektör Topal, rapora yönelik teknik ve mali değerlendirmelerin ardından Eğitim Fakültesi’nin taşınmasına ve mevcut binaların yıkılmasına karar verildiğini hatırlattı. Taşınma sürecinin devamında başlatılan yeni projelendirme aşamasında, aynı zamanda bir eğitim, kültür ve turizm şehri olan Kastamonu’nun bu özelliklerinin dikkate alındığına işaret eden Rektör Topal, bu alanın Eğitim ve Kültür Kampüsü olarak hizmet vermesinin planlandığını açıkladı.Proje kapsamında, yıkılan binaların yerine mevcut tarihi ağaçlar ve peyzaj bütünlüğü korunarak Merkezi Derslik Binası, Turizm Fakültesi için Uygulama Oteli ile şehirdeki kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği bir kongre ve kültür merkezi inşa edilmesi planlanıyor.

Şehir merkeziyle özdeşleşmiş Çarşı Kampüsü’nün Eğitim ve Kültür Kampüsü olarak yeniden yapılandırılmasının şehir merkezinin hareketliliğine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Rektör Topal, proje kapsamında söz konusu alanın eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüleceği bir alan olmasının yanı sıra öğrencilerin uygulama ihtiyaçlarının giderileceği ve ilde ihtiyaç duyulan konaklama kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak Uygulama Oteli ile yine ilin önemli bir ihtiyacı olan ve ulusal uluslararası faaliyetlerin gerçekleştirileceği Kongre ve Kültür Merkezine ev sahipliği yapacağını belirterek projenin gerek eğitim gerekse şehir dinamikleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Eğitim ve Kültür Kampüsüne ait vaziyet planının tamamlanarak onaylandığını ve 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığına sunulan yatırım teklifi kapsamında projenin üç aşamada hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ilk aşamada Merkezi Derslik Binası olarak projelendirilen 6 bin 500 metrekarelik binanın Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındığını ve bütçe tahsis edildiğini, yatırım programına alınan derslik binası için mimari projenin tamamlandığını ve ihale öncesi sürecin son aşamaya geldiğini belirterek merkezi derslik binasına dair ihale sürecinin başladığını dile getirdi.

Topal, Kastamonu’nun ve Kastamonu Üniversitesi’nin için vizyon projesi değerine sahip Eğitim ve Kültür Kampüsü Projesinin kabulü ve hayata geçirilmesinde katkılarını esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı yetkililerine, her aşamada destek veren Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci başta olmak üzere ilgili kişi ve kurumlara teşekkür etti. Kastamonu’nun önemli bir eksikliğini giderecek ve Kastamonu’ya değer katacak bu projenin, kamuoyu tarafından desteklenip sahiplenildiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Topal, bu durumun kendisi için ayrı bir sevinç ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Projenin hayırlı olmasını dileyerek, destek veren herkese tekrar teşekkür etti.