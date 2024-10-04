Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda, eğitim alanında yaşanan hızlı teknolojik değişimlerin, dijital dönüşüm ve küreselleşmenin etkileri ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, "Meta-Eğitim: Geleceğin Eğitimini Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen 17. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Sempozyumun açılışı Ahmed Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışına Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ile akademisyenler, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden temsilciler katıldı.

Eğitim alanında yaşanan hızlı teknolojik değişimlerin, dijital dönüşüm ve küreselleşmenin etkilerini ele alınarak geleceğin eğitimini şekillendirmeye yönelik yeni bakış açılarının geliştirilmesinin amaçlandığı sempozyumun açılış oturumunda konuşan Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Halil İbrahim Akyüz, sempozyumun eğitim alanındaki yeniliklerin konuşuşması ve gelecekteki eğitim yöntemlerinin şekillendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Akyüz, bu tür etkinliklerin eğitim dünyasında yaşanan değişimlere ışık tutacağını ve katılımcıların bilgi alışverişinde bulunarak yeni fikirler geliştirebileceklerini vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ise, teknolojinin eğitimdeki rolünün giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. Prof. Dr. Kaçar, eğitimdeki dönüşüm sürecinde, teknolojik araçların etkili kullanımının öğrenci deneyimlerini zenginleştirmek için büyük bir fırsat sunduğunu dile getirerek, bu durumun hem öğretim sürecine hem de öğrencilerin öğrenme motivasyonuna olumlu katkılar sağlayabileceğini açıkladı. Kaçar, gelecekteki eğitim sistemlerinin bu tür teknolojik yeniliklerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar, 3 gün boyunca eğitim teknolojilerindeki yenilikler, öğretim yöntemleri ve öğrenci etkileşimini artırma yolları üzerine gerçekleştirilecek paneller, atölye çalışmaları ve söyleşilerle deneyimlerini paylaşacak.

Uluslararası katılımcıların da yer alacağı panellerde ayrıca, farklı ülkelerdeki eğitim uygulamaları ve teknoloji entegrasyonu konuları ele alınacak. Sempozyum, eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve farklı perspektiflerden yararlanarak daha etkili eğitim yöntemleri geliştirmeyi hedefliyor.