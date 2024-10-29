Kastamonu Üniversitesi’nde yürütülen TÜBİTAK tarafından desteklenen “Dijital Sağlık Temelli Derslerin Tıp Fakültesi Müfredatına Entegrasyonu: Karma Yöntem Araştırması” başlıklı proje sayesinde tıp müfredatında dijital sağlığın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kastamonu Üniversitesi İnebolu Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Gülşen Gündoğdu’nun yürütücülüğünü yaptığı “Dijital Sağlık Temelli Derslerin Tıp Fakültesi Müfredatına Entegrasyonu: Karma Yöntem Araştırması” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, dijital sağlık teknolojilerinin Türkiye’deki tıp fakültelerinin müfredatına nasıl entegre edildiğini detaylı bir şekilde incelemeyi hedefliyor. Dijital sağlık teknolojilerinin eğitimde kullanımını yaygınlaştırarak geleceğin hekimlerini bu alanda daha donanımlı hale getirmenin amaçlandığı araştırma kapsamında, Türkiye’deki tıp fakültelerinde dijital sağlık derslerinin ne kadar yer aldığı, bu derslerin ne şekilde verildiği ve nasıl geliştirilebileceği üzerine kapsamlı bir inceleme yapılacak.

Projede Kastamonu Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Gülşen Gündoğdu’nun yanı sıra, Fırat Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi İrem Tanyıldızı Baydili, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Enise Gündoğdu ve Batman Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Eda Emül de araştırmacı olarak görev alıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, sağlık teknolojilerinin tıp eğitimine entegrasyonu açısından önemli bir adım atılacağını belirtti. Dijital sağlık alanındaki yeniliklerin eğitim müfredatına eklenmesinin, öğrencilerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını ifade Rektör Topal, ayrıca projede görev alan tüm akademisyenleri tebrik ederek, bu başarılı çalışmaların devamını diledi.