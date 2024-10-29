Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen “II. Yüzyılın Başında Cumhuriyet” panelinde Cumhuriyet’in Türkiye’deki etkileri konuştu.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “II. Yüzyılın Başında Cumhuriyet” başlıklı panel, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panele, Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ile birçok akademisyen ve öğrenci katıldı. Panelde, tarih, kültür ve siyaset düşüncesinde Cumhuriyet’in etkileri ve önemi geniş bir perspektiften değerlendirildi. Panelin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, Cumhuriyet’in tarihi süreçte toplum üzerindeki etkilerinin önemini vurguladı. Cumhuriyet’in toplum yapısını şekillendiren temel unsurlardan biri olarak, özellikle eğitim, kültür ve bilim alanlarında sağladığı gelişim imkanlarını hatırlatan Prof. Dr. Kaçar, bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Panel, Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şeref Demir’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Demir, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki toplumsal dönüşümleri ele alarak panelistleri ve katılımcıları bilgilendirdi.

Daha sonra konuşan Doç. Dr. Gülten Küçükbasmacı, “Cumhuriyet ve Türk Halk Bilimi” başlıklı sunumuyla Cumhuriyet’in halk kültürü üzerindeki etkilerini irdeledi. Küçükbasmacı, Cumhuriyet’in halk kültürünü canlandırma ve yaygınlaştırma adına gerçekleştirdiği çalışmaları ve bu alandaki kazanımları dile getirerek, halk bilimi açısından Cumhuriyet dönemini önemli bir dönem olarak nitelendirdi. Doç. Dr. Rabia Aktaş ise “Atatürk ve Arkeoloji” başlıklı sunumunda Atatürk’ün arkeolojiye verdiği önemi ve bu alanda yapılan çalışmaların Cumhuriyet’in kültürel mirasa bakış açısında oluşturduğu değişimi anlattı. Aktaş, Atatürk’ün arkeolojik kazı ve araştırmalara duyduğu ilgiyi örnekler eşliğinde aktararak, bu çalışmaların Türkiye’nin tarih ve kültür birikimine katkılarını vurguladı.

Son olarak Prof. Dr. Ercan Çelebi ise "Kastamonu’da İlk Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları” başlıklı konuşmasıyla Cumhuriyet’in ilanının Kastamonu halkı üzerindeki etkilerini ve ilk bayram kutlamalarının coşkusunu katılımcılarla paylaştı. elebi, o dönemin tarihi belgeleri ve fotoğrafları eşliğinde Kastamonu’da yaşanan kutlamaların izlerini gün yüzüne çıkardı.

Panel, panelistlere teşekkür belgeleri takdiminin ardından son buldu.