Kastamonu Üniversitesi’nde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı değerlendirme süreci tamamlandı.

Kastamonu Üniversitesi’nde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) süreci tamamlandı. Süreç boyunca Kastamonu Üniversitesi’nin kalite güvence sistemi, stratejik hedefleri, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetsel süreçlerdeki çalışmaları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Değerlendirmede takımı, Takım Başkanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Prof. Dr. Erman Coşkun, Doç. Dr. Selva Staub, Prof. Dr. Mehmet Işık, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Yıldız Atılgan Uzun, Öğrenci Değerlendirici Simge Ayyıldız ve Uluslarası Değerlendiri Prof. Dr. David Terence Thomas’tan oluştu.

Değerlendirme sürecinin ilk gününde, YÖKAK Değerlendirme Takımı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile bir araya gelerek Kastamonu Üniversitesi’nin kalite güvence sistemine ilişkin genel bir değerlendirme yaptı. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetsel süreçlerdeki mevcut uygulamalar ve iyileştirme alanları ele alındı. Ayrıca, raporlarda açıklığa kavuşturulması gereken konular üzerinde duruldu.

Değerlendirme Takımı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Topal ile görüştükten sonra, Kastamonu Üniversitesi Senato Salonu’nda Kurum Kalite Komisyonu üyeleri ile görüştü. Kastamonu Üniversitesi’nin stratejik hedeflerinin bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumu, kalite komisyonunun karar alma süreçlerindeki rolü ve kalite güvence sistemi içerisindeki katkıları münazara edildi. Senato ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda ise kalite güvence sistemine ilişkin geniş bir değerlendirme yapıldı. Sürekli iyileştirme yaklaşımı kapsamında elde edilen sonuçlar ve gelecekteki planlar paylaşıldı. Ayrıca, Kastamonu Üniversitesi’nin dış paydaşlarıyla yapılan görüşmelerde, onların görüş ve önerileri dinlendi.

İlk gün öğleden sonra ise Değerlendirme Takımı, Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Orman Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik personeliyle görüşmeler gerçekleştirdi. Öğretim elemanlarının kalite güvence sistemindeki rolleri, akademik personelin geliştirilmesi ve motivasyonuna dair görüşler alındı. Öğrencilerle yapılan toplantılarda ise öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı, öğrenci destek hizmetleri ve eğitimle ilgili genel memnuniyetler değerlendirildi.

Sürecin ikinci gününde ise Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kastamonu Meslek Yüksekokulu ve Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu’na yönelik eş zamanlı ziyaretler düzenlendi. Akademik personel ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından, öğleden sonra idari birimlerle ve araştırma merkezleriyle toplantılar yapıldı. Ayrıca Merkezi Kütüphane, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Kastamonu Teknokent ve Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi birimlere ziyaretler gerçekleştirilerek çalışmalar yerinde incelendi. Günün sonunda, Değerlendirme Takımı, değerlendirerek çıkış bildirimini hazırlamak için bir araya geldi.

Sürecin son gününde Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın katılımıyla akademik ve idari personel ile bir araya gelinen toplantıda, Değerlendirme Takımı Başkanı tarafından “Çıkış Bildirimi” sözlü olarak sunuldu. Öneri ve temennilerin ardından toplantı, Rektör Topal ve Takım Başkanı tarafından sonlandırıldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında gerçekleştirilen incelemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin, Kastamonu Üniversitesi’nin kurumsal yapısını güçlendirmeye katkı sağladığını vurgulayan Rektör Topal, değerlendirmelerin eğitim-öğretimden araştırma-geliştirmeye, toplumsal katkıdan yönetsel süreçlere kadar geniş bir yelpazede yapıldığını belirtti.

Bu süreçlerin, Kastamonu Üniversitesi’nin stratejik hedeflerine ulaşmada rehberlik edeceğini ifade eden Rektör Topal, ayrıca, akademik ve idari birimler, öğrenciler ve paydaşların sürece aktif katılımının, Kastamonu Üniversitesi’nin ortak akılla ilerleme kararlılığını bir kez daha pekiştirdiğini dile getirdi.

Sürecin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin sürekli iyileştirme anlayışıyla hem ulusal hem de uluslararası alandaki hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti.

YÖKAK Değerlendirme Takımı üyelerine özverili çalışmaları için teşekkür eden Rektör Topal, sürecin Kastamonu Üniversitesi için hayırlı olmasını temenni etti.