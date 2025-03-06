Kastamonu Üniversitesi’nde "Kastamonu Söyleşileri-2" kapsamında düzenlenen "Akademide ve Şehirde Kadının Gücü" panelde önemli bilgiler verildi.

Kastamonu Üniversitesi’nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen "Kastamonu Söyleşileri-2" etkinliği çerçevesinde, "Akademide ve Şehirde Kadının Gücü-Kastamonu" konulu panel gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Kandemir’in açılış konuşmasıyla başlayan panel, Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Omca Altın’ın moderatörlüğünde yapıldı. Etkinlikte, kadınların akademideki ve şehirdeki güçlü rolleri üzerine değerli konuşmalar yapıldı.

Panelde, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgün Şener, "Bir Kadın Girişimcinin Hayatı" başlıklı konuşmasında kadın girişimciliğinin zorluklarını ve başarılarını paylaştı.

Dr. Mustafa Eski de "Kastamonu Kadınları" başlığıyla şehrin kadınlarının tarihi ve kültürel önemini ele aldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aybala Demirci Aksoy ise "Akademide Kadın Olmak" konusuna değinerek, akademik dünyada kadınların karşılaştığı engelleri ve elde ettikleri başarıları aktardı.

Son olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükran Sırkıntıoğlu Yıldırım, "Kadın Gücüyle Geleceği İnşa Etmek: Girişimci Kadınlar" başlıklı konuşmasında, girişimci kadınların toplumda nasıl bir değişim oluşturabileceğini vurguladı.

Panel, Dekan Prof. Dr. Orhan Kandemir tarafından moderatör ve konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.