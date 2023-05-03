Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, rektörlük görevi için yeniden aday olduğunu duyurdu. Hem akademik hem de sosyal alandaki gelişmelere katkı sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Topal, 4 yılda 60 milyon liralık 646 adet projeye imza attıklarını kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İlahiyat Fakültesi Senato Salonu’nda düzenlediği toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda Kastamonu Üniversitesi’ndeki rektörlük görevi için yeninden aday olduğunu dile getiren Rektör Topal, 2019-2023 yılları arasında Kastamonu Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları da değerlendirdi. Bir taraftan eğitim-öğretim, diğer taraftan da şehrin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel alana yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Topal, Kastamonu Üniversitesi’ni daha ileriye götürme adına akademik personelle birlikte gayret içerisinde olduklarını kaydetti.

2 bin 68 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor

17 yaşında genç ve dinamik bir kurum olan Kastamonu Üniversitesi’nin 27 bin 273 öğrenci, 944 akademik, 725 idari personeli, 15 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu 23 uygulama-araştırma merkezi, 4 etik kurul ve 17 koordinatörlüğü ile 17 kampüste eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Topal, eğitim öğretimde çıtayı çıkarmak için çalışmalara imza attıklarını ve bu çerçevede 4 yıllık dönemde 18’i lisansüstü olmak üzere toplam 40 yeni program açtıklarını kaydetti. 3 kıta ve 51 farklı ülkeden 2 bin 68 yabancı uyruklu öğrencinin Kastamonu Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü kaydeden Topal, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 29,4, öğretim üyesi başına düşen doktora öğrenci sayısının ise 0,66 olduğunu belirtti.

7 farklı ülke ile 19 anlaşma imzalandı

Kastamonu Üniversitesi’nin akademik alanda önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Topal, SCOPUS verilerine göre uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanan Kastamonu Üniversitesi’nin makale sayısı yüzde 72’lik bir artış gerçekleştirdiğini belirtti. Kastamonu Üniversitesi’nin son 4 yılda yaptığı önemli çalışmalar ve sağladığı başarılarla ’saygın ranking kuruluşları’ tarafından yapılan sıralamalarda yer alma başarısı göstererek adını dünyanın en başarılı üniversitelerin yer aldığı sıralamaya yazdırdığını vurgulayan Topal, bu dönemde 7 farklı ülke ile 19 protokolün imzalandığını, yurt içinde ise 77 farklı kurum kuruluş ve STK ile işbirliği protokolü imzalandığını belirtti.

’4 yılda 60 milyon liralık projeye imza atıldı’

Kastamonu Üniversitesi’nin bilimsel projelerde rekor sayılara ulaştığını kaydeden Rektör Topal, yaklaşık 950 bin avroluk 5 ulusal ajans, AB ve Horizon 2020 projesi, çeşitli kategorilerde 54 adet TÜBİTAK projesi, 331 adet TÜBİTAK öğrenci projesi, 9 ormancılık ve tabiat turizmi ihtisas projesi, 229 BAP projesi, 18 kamu kurumları ile 4 yılda 60 milyon liralık 646 adet projeye imza attıklarını kaydetti.

"117 dönümlük bir arazi üniversitemizin mülkiyetine geçirilmiş oldu"

Şehrin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel alanda bir yapılandırılma gerçekleştirileceğini ifade eden Topal, “Bizim amacımız, geçmişte Eğitim Fakültesi amaçlı uzanılan bu sahaya ilin de ihtiyacı olan sosyal ve kültürel alanları içeren bir yapılandırmaya gitmek. Bir taraftan eğitim-öğretim amaçlı olacak, bir taraftan da şehrin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel alanda bir yapılandırılma gerçekleştirilecek. Bu amaçla yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, 2-3 kademeli bir plan gerçekleşmiş olacak. İlk olarak eğitim-öğretim amaçlı 500 metrekarelik binanın planlanması ve inşaatına başlanması, sonrasında da bahsetmiş olduğum sosyal ve kültürel alanları içeren yapıların gerçekleştirilmesi burada bunun yıllara yayılır bir proje olduğu ortaya çıkmakta. İnşallah bunu da devam eden zaman içinde gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla ilimiz neticesinde bu alan geleceğin ne olacak olduğu bu husustaki tereddütleri de inşallah üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini devam ettirecek. Bu sene zarfında İnebolu Meslek Yüksekokulu’nun kurmuş olduğu arazi, özelleştirme kapsamında bir araziydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görüşüyle beraber 117 dönümlük bir arazi üniversitemizin mülkiyetine geçirilmiş oldu" dedi.