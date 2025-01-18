Kastamonu Üniversitesi Senatosu, 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, eğitimde mükemmeliyet anlayışını güçlendirmek için yapılacak çalışmaların tüm birimlerin iş birliğiyle daha etkili hale geleceğini ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi Senatosu, 2025 yılının ilk toplantısını Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal başkanlığında gerçekleştirdi. Kastamonu Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. İbrahim Demirbaş ve senato üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yeni yılın ilk senato toplantısının hayırlı olması temennisinde bulunarak, 2025 yılı için belirlenen hedefler ve planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kastamonu Üniversitesi’nin akademik ve idari alanlarda kalite odaklı bir yaklaşımla ilerlemesi gerektiğine dikkat çeken Rektör Topal, bilimsel çalışmaların uluslararası standartlara ulaşmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca Rektör Topal, eğitimde mükemmeliyet anlayışını güçlendirmek için yapılacak çalışmaların tüm birimlerin iş birliğiyle daha etkili hale geleceğini ifade etti.

Rektör Topal’ın konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi’ne ilişkin temel kriterler ve yenilikleri içeren bir bilgilendirme sunumu yaptı.

Toplantıda, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (MMF) Öğretim Üyesi Dr. Erman Zurnacı tarafından TEKNOFEST Yarışmaları ve BAP Proje Desteği başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Dr. Zurnacı, TEKNOFEST yarışma kategorileri, bu platformda üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin yer alabileceği projeler ile Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteğinin bu süreçte nasıl kullanılabileceği hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Senato toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararların ardından sona erdi.