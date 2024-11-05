Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen kongrede örgütsel davranış konusundaki yeni yaklaşımlar ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi’nde 11. Örgütsel Davranış Kongresi’nin açılışı Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu’nda alanında uzman akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kongrenin dönem başkanlığını yürüten Prof. Dr. Aysun Kanbur, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a kongreye sağladığı desteklerden ötürü teşekkür etti.

Prof. Dr. Kanbur, Kastamonu Üniversitesi’nin organizasyona sunduğu katkılar ve TÜBİTAK’ın desteği sayesinde kongrenin daha da güçlendiğini belirtti.

Kongrenin örgütsel davranış alanındaki güncel gelişmelerin paylaşılması açısından taşıdığı önemi vurgulayan Prof. Dr. Kambur, bu alandaki bilgi alışverişinin önemine dikkat çekti.

Kongrenin açılışı Danışma Kurulu adına Prof. Dr. Azmi Yalçın’ın konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Yalçın, kongrenin önemine ve örgütsel davranış alanındaki güncel gelişmelere vurgu yaptı.

Akademik dünyada önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Dursun Bingöl’ü de anan Prof. Dr. Yalçın, 2023 yılında vefat eden Prof. Dr. Bingöl’ün katkılarının unutulmayacağını belirtti.

Kongreye katılan Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise Kastamonu’nun doğal güzelliklerine dikkat çekerek, şehrin turizm potansiyeli ve kültürel zenginliklerinden bahsetti. Kastamonu’nun hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Vali Yardımcısı Kubalı, yerel değerlerin korunması ve tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

Örgütsel Davranış Kongresi, açılışın ardından panel oturumuyla devam etti. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Paksoy, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkın Keser ve Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Serdar İzbeli’nin katıldığı panelde, örgütsel davranış konusundaki güncel meseleler ve yenilikçi yaklaşımlar ele alındı.

11. Örgütsel Davranış Kongresinde panelistler, alanlarındaki deneyimlerini ve bilgilerinin yanı sıra katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak interaktif bir tartışma ortamı sağladılar. Farklı salonlarda gerçekleştirilen oturumlarda katılımcılara katılım belgeleri, oturum başkanları tarafından verildi.