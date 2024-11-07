Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi’nde akademik ve idari personel tarafından 100 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisas Üniversitesi olan Kastamonu Üniversitesi, sürdürülebilir çevre bilincini artırmak ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla akademik ve idari personelin katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.Personel Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Orman Fakültesi yürütücülüğünde ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, Kuzeykent Kampüsü’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin karşısındaki alanda yapıldı. Etkinliğe, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Mehmet Atalan ile Genel Sekreter V. Dr. İbrahim Demirbaş’ın yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.

Etkinlikte küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, “Bu tür etkinlikler, hem iklim değişikliğiyle mücadeleye hem de ‘İklim Değişikliğine Dirençli Kampüs’ projemize katkı sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Akademik ve idari personelimizin bu çalışmalara gösterdiği destek, çevreye olan bağlılığımızı ve sürdürülebilir bir gelecek için kararlılığımızı yansıtıyor” dedi.

Etkinlikte, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Nurten Yer Çelik de, fidan dikimi hakkında bilgi vererek, katılımcılara dikim süreci ve doğru fidan dikimi teknikleri konusunda rehberlik etti.

Konuşmaların ardından, akademik ve idari personel tarafından 100 adet fidan toprakla buluşturuldu.