Kastamonu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2024 İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda 6 alanda ilk 20’de yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan Türkiye genelinde 201 üniversitenin değerlendirildiği 2024 İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda büyük bir başarı elde etti. Kastamonu Üniversitesi rapordaki 6 alanda ilk 20’de yer aldı. Öğrencilerin yaptığı sosyal sorumluluk projeleri sayısı, TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası proje sayısı, ulusal seviyede endüstri ile ortak yürütülen Ar-Ge proje bütçesi, ulusal seviyede endüstri ile ortak yürütülen Ar-Ge proje sayısı, uluslararası değişim orogramları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı ve sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı ile raporda derece elde eden Kastamonu Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi, topluma katkı sağlama amacıyla gerçekleştirdikleri projelerle öğrencilerini sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda topluma hizmet kapsamında farkındalık oluşturan projelerle geleceğe hazırlamaya gayret ediyor. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) alanında da Kastamonu Üniversitesi, ulusal düzeyde endüstri ile ortak yürütülen Ar-Ge projelerinde kayda değer bir performans gösterdi. Kastamonu Üniversitesi, endüstri ile ortak yürütülen projelere ait bütçenin en yüksek olduğu üniversiteler listesinde ilk 20’de yer aldı. Kastamonu Üniversitesi, sanayi-üniversite işbirliğini merkeze alan projeleri ile ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama gayretiyle çalışıyor.

Her bir üniversitenin geçmiş yıllara ait verisi dikkate alınarak hesaplama yapıldığında, faydalanılan TÜBİTAK projesi sayısının en yüksek olduğu ilk 20 üniversite içerisinde de yer alan Kastamonu Üniversitesi, 648 proje ile 9. sırada bulunuyor. Kastamonu Üniversitesi, bilimsel araştırmalara verdiği desteği ve projelere sağladığı katkılarıyla ön plana çıkıyor. Proje kültürünün tabana yayılmaya başlandığı üniversitemizde son birkaç yıldır proje sayısında önemli artışlar sağlandı.

Rapora göre çevresel sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla ön plana çıkan Kastamonu Üniversitesi, sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödüllerle çevreci üniversiteler arasında önemli bir yer edindi. Kastamonu Üniversitesi, sıfır atık, yeşil kampus ve çevrecilik alanlarında yaptığı çalışmalar neticesinde 7. sıraya yerleşti. Kastamonu Üniversitesi, bu alandaki başarılarıyla Türkiye genelinde ilk 20’de yer alarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden projeleriyle geleceğe katkı sunmaya devam ediyor.

Öte yandan, Kastamonu Üniversitesi, 2024 YÖK İzleme Raporu’na göre ortalamanın üstünde başarı gösterdiği diğer alanlar arasında; öğrencilerin gerçekleştirdiği endüstriyel/sektörel projelerin sayısı, mezun takip sistemindeki mezun oranı, alan ağırlıklı atıf endeksi, başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı, uluslararası öğrenci sayısı, yeşil alan oranı ve öğrenci topluluk sayısı yer alıyor.

Stratejik planda yer alan önemli hedeflerinden birisi uluslararasılaşma olan Kastamonu Üniversitesi’nde uluslararası projeler, işbirlikleri, uluslararası faaliyetler, değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısındaki artış, alanda akademik işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlıyor. Kastamonu Üniversitesi, yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanları ile çeşitlenen kadrosu ile akademik kalitesini artırarak global ölçekteki iş birliklerini geliştiriyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Kastamonu Üniversitesi’nin bazı alanlarda önemli bir ilerleme kaydettiğini, bazı alanlarda ülke ortalamasının üzerinde yer aldıklarını, bununla beraber bazı alanlarda daha fazla çalışmanın gerekliliğini vurguladı.