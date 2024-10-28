Kastamonu Üniversitesi, 2024-2025 URAP Türkiye sıralamasında bu yıl 18 basamak yükselme kaydederek 63. sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi, 2024-2025 URAP Türkiye sıralamasında 63. sıraya ilerledi. Bir önceki yıl 81. sırada bulunan Kastamonu Üniversitesi, bu yıl 18 basamak yükselme sağladı. 2024-2025 URAP Türkiye sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan 74 devlet üniversitesi arasında ise Kastamonu Üniversitesi, 18. sırada yer aldı. Bu yıl Türkiye genelinde 190 üniversitenin dahil olduğu URAP sıralamasında, Tıp Fakültesi bulunan 106 üniversite arasında da önemli bir yer edinen Kastamonu Üniversitesi, 48. sırada bulunuyor. Kastamonu Üniversitesi’nin "Makale Puanı, Atıf Puanı, Bilimsel Doküman Puanı, Doktora Puanı, Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı, Uluslararası İş birliği Puanı, Yurtiçi İş birliği Puanı ve TÜBİTAK Proje Puanı" akademik göstergelerinde kaydedilen artış, bu başarının temelinde yer alıyor.

Üniversitelerin akademik performanslarının sıralandığı "2024-2025 Türkiye Sıralaması"nda, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK tarafından yayımlanan veriler kullanıldı. URAP Türkiye sıralamasında, üniversitelerin akademik başarılarını daha kapsamlı değerlendirebilmek amacıyla 2009’dan bu yana kullanılan gösterge sayısı 9 iken, son iki yılda bu sayı 15’e yükseltildi. Yeni göstergelerle birlikte, öğretim üyesi başına düşen makale ve atıf sayıları, toplam bilimsel yayın miktarı, ulusal ve uluslararası iş birliği projeleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayısı gibi ölçütler sıralamaya eklendi. Ayrıca, doktora öğrenci oranı gibi ölçütler, üniversitelerin akademik performanslarının çok yönlü analizini sağlamak amacıyla değerlendirilen faktörler arasında yer alıyor.

Geçmiş yıllardaki URAP sıralama sonuçlarına bakıldığında, 2019-2020 döneminde 166 üniversite arasında 87. sırada yer alan Kastamonu Üniversitesi, 2020-2021 yılında yine 166 üniversite arasında 73. sıraya yükselmişti. 2021-2022 yılında 179 üniversite arasında 76. sırada, 2022-2023 yılında 183 üniversite arasında 89. sırada, 2023-2024 döneminde ise 188 üniversite arasında 81. sırada yer aldı.

“Üniversitemizi daha ileriye taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Akademik kadromuzun özverili çalışmaları, öğrencilerimize sağladığımız kaliteli eğitim ortamı ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimize yaptığımız yatırımlar sayesinde her yıl başarı çıtamızı daha da yukarı taşıyoruz. URAP sıralamasında yakaladığımız bu ivme, Üniversitemizin bilimsel araştırma, yayın ve iş birliği alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir noktaya geldiğinin göstergesidir. Üniversitemizi daha ileriye taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hem ulusal hem de uluslararası başarıların elde edilmesinde her türlü desteği sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür eden Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, bu desteğin Kastamonu Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağladığının altını çizdi.