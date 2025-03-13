Kastamonu Üniversitesi, URAP dünya sıralamasında son beş yılda toplam 327 basamak ilerleme kaydederek yükselişini sürdürdü ve önemli bir başarıya imza attı.

Kastamonu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2024-2025 Dünya Sıralamasında 123 basamak yükselerek 2.164’üncü sıraya yerleşti.

URAP Araştırma Laboratuvarı, üniversiteleri bilimsel yayın kalitesi, makale sayısı, atıf oranları, toplam bilimsel doküman sayısı, yayın ve atıf etkisi ile uluslararası iş birliği gibi kriterlere göre değerlendirerek dünya sıralamasını oluşturdu. Bu yıl dünya genelinde 3 bin üniversite listeye alınırken, Türkiye’den 208 üniversite sıralamaya dahil edildi. Bunlardan yalnızca 122’si dünya sıralamasında yer alırken, Kastamonu Üniversitesi 66. sırada yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi’nin dünya sıralamasındaki yükselişinin sevindirici olduğunu belirterek, bilimsel yayın sayısı ve kalitesindeki artışın ulusal ve uluslararası alandaki başarılara katkı sunduğunu ifade etti. Rektör Topal, bu yükselişin devamı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Ayrıca, Kastamonu Üniversitesi’nin gelişimine katkı sağlayan akademik ve idari personel ile öğrencileri tebrik eden Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesi’ne sağlamış olduğu desteklerden dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti.