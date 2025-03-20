Kastamonu Üniversitesi öğrenci topluluklarının hazırladığı 35 proje, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı çerçevesinde ö destek almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) üçüncü dönem başvuru sonuçları açıklandı. Kastamonu Üniversitesi öğrenci topluluklarının hazırladığı 35 proje destek almaya hak kazandı. Bu başarıyla Kastamonu Üniversitesi, Türkiye genelinde 3. sırada yer aldı.

ÜNİDES programının üçüncü dönem başvuru sonuçlarına göre, bu yıl rekor başvuru yapılırken Kastamonu Üniversitesi, yenilikçi ve iş birliği odaklı projeleriyle dikkat çekti. Destek almaya değer görülen projeler, gençlerin yeni fikirlerini hayata geçirmelerine ve toplumsal fayda üretmelerine imkan sağlayacak. Desteklenen projeler arasında, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı projeler, toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk projeleri, bilim, teknoloji ve mühendislik alanındaki yenilikçi projeler, sağlık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler, sanat, kültür ve edebiyat çalışmaları, spor ve hareketli yaşamı teşvik eden etkinlikler, ekonomi, finans ve kariyer gelişimi konularına odaklanan projeler yer alıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ÜNİDES programının gençlerin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda daha etkin roller üstlenmelerine destek olmayı amaçladığını belirterek, Kastamonu Üniversitesi’nin projelerinin bu hedeflere katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye genelinde en başarılı üniversiteler arasında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Topal, desteklenen projelerin Kastamonu Üniversitesi bünyesinde ve toplumda fark oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Rektör Topal, projelere katılan öğrenciler ve akademik danışmanlara da teşekkür etti.