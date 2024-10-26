Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) yönetim kurulu toplantısına Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptı. Toplantıda kurulun çalışmaları ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) yönetim kurulu toplantısı, Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. ÜAK 43. Dönem Başkanı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ın başkanlık ettiği toplantıya, ÜAK Yönetim Kurulu Üyeleri ve ÜAK temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ÜAK Yönetim Kurulu üyeleri ve temsilcilerini Kastamonu ve Kastamonu Üniversitesi’nden ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu. ÜAK 43. Dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise ev sahipliği ve misafirperverlikleri için Rektör Topal’a teşekkür etti.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Fırat Üniversitesi Rektörü ve Yurt Dışında Alınan Akademik Unvanların Denkliğini İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Fen-Teknik Bilimler Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü ve Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Harun Çiftçi ile Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve ÜAK Genel Sekreter V. Prof. Dr. Mustafa Balcı katıldı.

ÜAK Yönetim Kurulu toplantısında, Üniversitelerarası Kurul’un güncel çalışmaları ve gündem maddeleri görüşüldü. Ayrıca, üniversitelerin mevcut çalışmaları ve yükseköğretimde karşılaşılan güncel gelişmeler değerlendirildi. Toplantı sonrasında, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ÜAK Yönetim Kurulu üyelerini Rektörlükte ağırlayarak, Kastamonu Üniversitesi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Rektör Topal, Kastamonu Üniversitesinin yürüttüğü akademik projeleri, araştırma faaliyetlerini ve öğrenci odaklı hizmetlerini vurgulayarak, üniversitelerle ihtimal iş birliklerinin önemine değindi. Ayrıca, Kastamonu ilinin tarihi ve kültürel zenginliklerine de dikkat çekerek, bölgenin doğal güzellikleri ve geleneksel değerleri hakkında bilgiler verdi.